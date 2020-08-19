Eşi ‘corona’dan öldü; kendisi zor atlattı: İş işten geçince pişman oldum

Afyonkarahisar’da eşini Covid-19 nedeniyle kaybeden, kendisi de aynı hastalığa yakalanıp iyileşen kadın, ‘iş işten geçince pişman olduğunu’ belirterek “Hastayken su bile içemiyordum” dedi.

AA’nın haberine göre, Kızılören ilçesinde yaşayan Ömer ve Safiye Akbayrak çifti rahatsızlanarak Sandıklı Devlet Hastanesi’ne gitti, corona virüsü teşhisi kondu. 14 günlük tedavinin ardından Safiye Akbayrak taburcu edildi.

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Kadının taburcu edilmesinden bir gün sonra, daha önce akciğerinden ameliyat edilen Ömer Akbayrak hayatını kaybetti.

‘Ölümle burun buruna gelmiştim’

Safiye Akbayrak, doktor ve hemşirelerin kendileriyle her gün yakından ilgilendiğini, onların motivasyonuyla hayata daha çok bağlandığını ifade etti. Akbayrak, hastanede eşiyle birbirlerini görmediklerini aktardı.

“Bir tarafta ailemi bir taraftan da hayat arkadaşımı düşünüyordum” diyen kadın, eşini yoğun bakıma giderken gördüğünü anlattı. Akbayrak, şöyle devam etti: “Orada bana ‘Sen benden önce eve gidersin’ diyerek kıyafetlerini verdi. O an dünyam üzerime yıkıldı. Çok duygulandım, çok ağladım. Çünkü ölümle burun buruna gelmiştim.”

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‘Akıllandım ama iş işten geçti‘

Akbayrak, hastanede tedavi görürken sürekli durduğu yerde bunaldığını, bir süre sonra hastane ortamından sıkıldığını söyledi.

Akbayrak, şöyle konuştu: “Tedavi görürken bütün vücudum ağrıyordu, ateşleniyordum sürekli. Yemek yiyemiyor, su bile içemiyordum. Eşimden daha ağır hastaydım. ‘Allah’ım bana bir şey olursa torunlarımı göremem’ diye çok düşündüm. Üç çocuğumu ve sekiz torunumu düşündükçe bana kuvvet geliyordu. Beni ayakta tutan onları bir daha görebilme ihtimaliydi.

Kendimden çok eşim için endişelendim. Eşimi öleceğini hiç düşünmemiştim. Benden iyiydi çünkü. Hastaneye çift gittim, tek geldim. Vatandaşlardan isteğim toplum içine girmesinler. Ben pişman oldum. Akıllandım ama iş işten geçti. Eşime çok söyledim, ‘Hiçbir yere gitme’ dedim ama dinlemedi. Keşke hiçbir yere gitmeseydim. Eşimle yakınımızın cenazesine katılmıştık oradan mı bulaştı anlamadık. İyileşmeme rağmen halsizlik ve saç dökülmelerim oluyor.”

Her şeye rağmen hayatta olduğu için mutlu olduğunu vurgulayan Akbayrak, insanların corona virüseüne karşı tedbirlere uymasını istedi.