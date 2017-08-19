Eşi anlattı: Semih Özakça’nın telefonu ‘Emekçiler’ dediği için kesilmiş

Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın kendisi gibi açlık grevinde olan eşi Esra Özakça, telefonla konuştukları sırada eşi ‘Emekçiler’ dediği için telefonun kesildiğini duyurdu.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinin 164’üncü gününde.

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İkili, 29 Temmuz’dan bu yana zorla Sincan Cezaevi Hastanesi’nde tek başlarına tutuluyor.

Esra Özakça, Twitter’dan paylaştığı mesajda, eşinin telefonda kendisine Nazım Hikmet’in şiirinden bestelediği şarkıyı söylediğini, daha sonra Yüksel direnişi için yazdığı şarkıyı söylediği sırada ‘Emekçiler’ dedikten sonra telefonun kesildiğini belirterek şunları yazdı: “Tekrar aradı, ‘Emekçiler’ kelimesi geçince kestiklerini, önceki şarkıya bir şey demediklerini söylemişler. Semih’in söylemesine engel oldukları türküyü aslında çok iyi biliyorsunuz. Bu türküyü bütün evren söylüyor. Dağlar, taşlar, gökler, güneşler söylüyor. Sudaki balık, yerdeki yılan, böcek söylüyor. Bizim türkülerimiz doğanın yasaları gibidir. Doğanın yasaları kadar güçlüdür. Duyuyor musunuz bu sesi? Türkülerimizi susturmak isteyenlerin yasalarından da, yasaklarından da daha güçlüdür bizim türkülerimiz.”

Özakça, eşinin yazdığı şarkının sözlerini de paylaştı: