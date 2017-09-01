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Eşi anlattı: Özakça’nın yüzü çöktü, 30 kilo kaybetti

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Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın kendisi gibi açlık grevinde olan eşi Esra Özakça, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Semih ve Esra Özakça. (Fotoğraf redaktif adlı siteden alınmıştır)

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinde 177’ci gününde.

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İkili, 29 Temmuz’dan bu yana zorla Sincan Cezaevi Hastanesi’nde tek başlarına tutuluyor.

Esra Özakça da açlık grevinin 102’ci gününde.

‘Bayram yapalım isterdik’

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’e konuşan Özakça, kendisinin kas ağrıları ve kulak çınlaması gibi sağlık sıkıntıları çektiğini ve uyuyamadığını belirterek, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Geçen pazartesi günü eşini ziyaret eden Özakça, eşinin yüzünün çöktüğünü, kulaklarında sürekli uğultu hissettiğini ve 30 kilodan fazla kaybederek 57 kiloya düştüğünü söyledi.

Bu bayramın da bayram gibi geçmeyeceğini belirten Özakça, “Nuriye ve Semih’i sevenler bu bayramda da bayram yapamayacaklar. Bir an önce talepleri kabul edilsin ve açlık grevi sona ersin, esas bayramı yapalım isterdik” dedi.

AKP Antalya milletvekili Hüseyin Samani’nin kızı Betül Samani Gökay’ın yeni KHK ile Ankara Belediyesi’ndeki işine iade edildiğini hatırlatan Özakça şunları söyledi: “Bir ayda bu yanlışlık anlaşılıyorsa, dertlerini aylardır anlatmaya çalışanların dertleri de anlaşılır. Özrü kabahatinden büyük. ‘Kızım çalışmayacak, sadece itibarı için’ diyor. Peki bizim itibarımız ne olacak?”

Gülmen oturup kalkarken acı çekiyor

“Birlikte açlığı ve adaletsizliği paylaşıyoruz” diyerek bir açlık grevine giren Avukat Engin Gökoğlu ise, Nuriye Gülmen’in son durumu hakkında bilgi verdi: “Nuriye ile normalde masada görüşüyorduk ama bu sefer yatakta karşıladı bizi. Sağlık problemleri artmış ama morali iyiydi.”

Gökoğlu, Gülmen’in oturup kalkarken acı çektiğini söyledi.

Gülmen’in, 14 Eylül’de görülecek duruşmalarına tüm aydın, sanatçı ve milletvekillerini ses olmaya çağırdığını kaydeden avukat, tutuklu akademisyenin, “Orada asıl yargılananlar bizi buraya getirenlerdir. Orada asıl suçlu olanlar bu adaletsizliğe sebep olanlardır” mesajını paylaştı.

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