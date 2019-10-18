Esfender Korkmaz: Yüksek işsizlik kişisel ve sosyal travma yaratıyor

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini birinci derecede etkileyen üç temel faktör var… Büyüme, istihdam ve gelir dağılımı.

İşsizlik, gelir azalmasına, tüketimin azalmasına ve toplam talebin azalmasına neden olur, işgücünün atıl kalmasına neden olur, büyümeyi negatif etkiler.

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Öte yandan işsizlik bir dert… Gençler arasında işsizliğin yüksek olması ayrı bir dert, istihdamda kadınların daha az olması da apayrı bir derttir. Temmuz 2019 verilerine göre, erkeklerde istihdam oranı yüzde 64.1 iken kadınlarda istihdam oranı yüzde 29.1 dir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı