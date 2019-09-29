Diken

Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Yolsuzluk algı endeksinde neden geri düştük?

Dünya Adalet Projesi ”World Justice Project” her yıl bütün ülkeleri kapsayan Hukukun Üstünlüğü Endeksi (Rule of Law Index) yayınlıyor. Bu endekste; Türkiye, ”2018-2019 yılları hükümeti ve hükümet yetkilerini denetleme” sıralamasında, 126 ülke içinde 123 sırada yer aldı.” Yani dünyanın en geri üçüncü ülkesi oldu.

Oysaki 2012-2013 yılları endeksinde Türkiye orta sıralarda idi. Gerilemeye gerekçe olarak: ”Başkanlık sistemine geçilmesi, Sayıştay denetimine sınır getirilmesi, Meclis’te AKP çoğunluğunun her yasayı yeterli tartışmadan ve kontrolsüz çıkarması, yargıda üst kurulların yeniden düzenlenerek daha fazla siyasi etki altına alınması”  gösterildi.

Reklam

Esfender Korkmaz’ın yazısı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Deprem vergileri nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKOM’u ziyaretinde, 1999 Marmara Depremi sonrası toplanan ‘deprem vergileri’nin akıbetini sordu. Kılıçdaroğlu, “Nereye gitti bu paralar?” dedi.

İmamoğlu: AFAD’a davet gelmedi; devletimin davetine katılmamazlık etmem

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası soruları yanıtlarken, AFAD’daki toplantıda bulunmaması konusu ile ilgili olarak, “Devletimizin davet ettiği hiçbir yere katılmamazlık etmem” dedi. İmamoğlu, davet alıp almadığı yönündeki soruyu da aynı şekilde tekrarlayarak yanıtlarken, ‘davet almadığını’ vurguladı.

Çavuşoğlu: ABD ile ‘güvenli bölge’ görüşmeleri tatmin edici değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen ‘güvenli bölge’ görüşmelerinin ‘tatmin edici olmadığını’, gelişme olmazsa Türkiye’nin tek başına hareket edeceğini söyledi. Türkiye’nin bir milyon Suriyeliyi yerleştirmeyi planladığı ‘güvenli bölge’nin maliyetinin ise 151 milyar lira olacağı bildiriliyor.

TÜBİTAK: 17 yılda 217 deprem projesi desteklendi

TÜBİTAK, perşembe günü İstanbul ve çevre illerde hissedilen 5.8’lik deprem sonrasında, medyada ‘kurumu töhmet altında bırakan’ yorumların üzüntüyle karşılandığı bildirerek, 2006-2019 yılları arasında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...