Esfender Korkmaz: Yolsuzluk algı endeksinde neden geri düştük?

Dünya Adalet Projesi ”World Justice Project” her yıl bütün ülkeleri kapsayan Hukukun Üstünlüğü Endeksi (Rule of Law Index) yayınlıyor. Bu endekste; Türkiye, ”2018-2019 yılları hükümeti ve hükümet yetkilerini denetleme” sıralamasında, 126 ülke içinde 123 sırada yer aldı.” Yani dünyanın en geri üçüncü ülkesi oldu.

Oysaki 2012-2013 yılları endeksinde Türkiye orta sıralarda idi. Gerilemeye gerekçe olarak: ”Başkanlık sistemine geçilmesi, Sayıştay denetimine sınır getirilmesi, Meclis’te AKP çoğunluğunun her yasayı yeterli tartışmadan ve kontrolsüz çıkarması, yargıda üst kurulların yeniden düzenlenerek daha fazla siyasi etki altına alınması” gösterildi.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı