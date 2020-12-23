Esfender Korkmaz: Yeni bir servet vergisinin zararı faydasını geçer

Servet vergisi yasası çıkaran ülkelerden Arjantin’de ‘Büyük Servetlerin Olağanüstü Dayanışma Katkısı Kanunu’ ile serveti 2,5 milyon doları aşan kişilerin servetinden yüzde 2 ila 3,5 arasında değişen miktarda bir defaya mahsus vergi alınacak. Türkiye de Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, birer servet vergisidir. Pandemi nedeniyle Yeni bir servet vergisi gelirse zararı faydasını geçer.

Esfender Korkmaz’ın yazısı