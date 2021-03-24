Esfender Korkmaz: Yaşadığımız keşke kriz olsaydı

Üst üste yaşadığımız siyasi ve ekonomik sorunlara kriz diyebilir miyiz? Keşke kriz olsaydı. Krizler genellikle döviz ve finans krizleri şeklinde başlar.

Maalesef yaşadıklarımız krizden ağırdır. Çünkü kriz geçicidir. Söz gelimi 2001 krizinde Türkiye yüzde 5,7 oranında daraldı ve fakat ertesi yıl yeniden yüzde 6,2 oranında büyüdü. Ama 2018 kur şoku ve arkasından yaşanan ekonomik ve siyasi sorunlar, Türkiye’nin potansiyel büyümesinin ve kalkınmasının yolunu kesti. Uzun dönemli bir daralma süreci yarattı.

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IMF 2001 krizinde, ‘dalgalı kur‘u dayatarak, ani krizlerin önlenmesini planladı. Ama bu defa kur hareketlerinin, kur şoklarının ekonomik ve sosyal maliyeti sosyalize edildi ve daha yüksek oldu. İşsizlik ve yoksulluk arttı, beyin göçü hızlandı, refah kaybı oldu. Dahası ülkenin potansiyel kalkınması zayıfladı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı