Esfender Korkmaz: Yapısal sorunlardan kaynaklanan yüzde 10 düzeyinde bir enflasyon var

Enflasyon ekonomik istikrar hastalığının ateşidir. Piyasaları bozar, gelir dağılımını dengesizleştirir, yatırımları engeller. Bugünkü siyasi iktidar enflasyona doğru teşhis koyamadı. Mali disiplinle çözeceğini zannetti. Bütçe açığı azaldı, ama bütçe harcamaları etkin kullanılmadı. Yani gerek İMF tespitleri ve gerekse siyasi iktidarın tespitleri şekilcilikle sınırlı kaldı. Gerçekte ise Türkiye de yapısal sorunlardan kaynaklanan yüzde 10 düzeyinde bir enflasyon var ve kur artışları da üstüne bindiriyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı