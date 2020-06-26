Esfender Korkmaz: Yabancı sermaye, hukuk ve demokrasi olmadan, mülkiyet güvencesi olmayacağından korkuyor

Pandeminin de etkisiyle, Türkiye’den yılbaşından bu yana 4 milyar doları hisse senetlerinden ve 7 milyar doları da Devlet tahvillerinden (DİBS) olmak üzere toplam 11 milyar dolar çıktı. Merkez Bankası rezervleri azaldı. TL değer kaybetti. Ama dikkat edersek uluslar arası iki kuruluşun (Standart and Poor’s, Morgan Stanley Capital İnternational) aldığı bu kararlar avukatların Ankara’ya girişinde polis müdahalesine denk geldi. Her iki kuruluşun da gerekçesinde aynı zamanda hukuk ve demokrasi yer alıyor. Demek ki yabancı sermaye, Türkiye’de hukuk ve demokrasi olmadan, mülkiyet güvencesi olmayacağından korkuyorlar.

Esfender Korkmaz’ın yazısı