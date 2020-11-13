Esfender Korkmaz: Verilere bakarsak, kurların artmaktan başka gideceği yer olmadığını da görebiliriz

MB açıklanan Ocak- Eylül ödemeler bilançosu verilerine bakarsak, kurların artmaktan başka gideceği yer olmadığını da görebiliriz… 9 ayda cari açık 28 milyar dolara yükselmiş, doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmemiş, vatandaşlık veriyor olmamıza rağmen yabancıya yalnızca 2,9 milyar dolarlık gayrimenkul satışı olmuş, 14,9 milyar dolar portföy yatırımı çıkmış, nereden çıktığı belli olmayan 10,1 milyar dolarlık döviz çıkmış ve rezervlerde 42,6 milyar dolar azalmış. Bu tabloya kuru bırakın, can dayanmaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı