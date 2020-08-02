Esfender Korkmaz: Vergi bilincinin gelişmesi için vergi sisteminin adil olması gerekir

Vergi bir yüktür… Kimse güle oynaya vergi vermez.. Vergi bilincinin gelişmesi için vergi sisteminin adil olması ve kamu harcamalarının hükümetler tarafından etkin kullanılması gerekir. Mükellefin, kamu hizmetlerinin kendisi için vazgeçilmez olduğu gerçeğini iyi bilmesi ve yapılan hizmetin doğru yapıldığına inanması gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı