Esfender Korkmaz: Vakıf üniversitelerinin ticari amaca dönüşmesine hükümetler izin verdi

Aslında zenginleşen vakıf üniversitelerinin imkanları da, vakfı kuranların inşaat şirketleri başka şirketler yoluyla kişilere aktarılıyor.
Vakıfların ve vakıf üniversitelerinin haline bakarsak; Hani deveye ”boynun neden eğri ” diye sormuşlar… Deve de ”nerem doğru ki” diye cevap vermişe benzetebiliriz.
Vakıf üniversitelerinin ticari amaca dönüşmesine hükümetler izin verdi. Meclis’te aynı zamanda çoğunluğa sahip siyasi iktidara mensup hükümet tasarılarına hayır demiyor.
Kapatılması tartışma yaratan İstanbul Şehir Üniversitesi güncel bir örnektir. İstanbul Şehir Üniversitesini kuran Bilim Sanat Vakfı, 1986 yılında kuruldu. Kar amacı yoktur. Üniversite Ekim 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan’ın katıldığı bir törenle açıldı. Üniversiteye aynı yıl, Kartal’da bulunan, TEKEL’e ait 297 bin metrekarelik arazinin kullanım hakkı verildi