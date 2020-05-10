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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Türkiye’de halkın yüzde 80’i gelirinin tamamını geçinmek için harcıyor

Bir ekonomide, fert başına GSYH daralma, gelir azalmasına neden olur. Türkiye de halkın yüzde 80’i gelirinin tamamını geçinmek için harcıyor. Geliri düşünler ya borçlanır veya varsa servetinden kullanır. Tasarruf edenlerin de geliri azaldığı için tasarruf oranı düşer. Sonunda zorunlu olarak toplumun tüketim eğilimi ve toplam talep düşer ve ekonomide daralma devam eder. Daralma daha çok yoksulluk doğurur. Böylece yoksulluk kısır döngüsü başlar. Corona krizi bu tabloyu daha da ağırlaştıracaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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Bilim Kurulu üyesi Tezer: Kurallara uymazsak üçüncü dalga bile görülebilir

Prof. Dr. Hasan Tezer, sokakta görülen kalabalıkların ‘corona’da yeni dalgaların gelmesine neden olabileceğini söyledi. Tezer “Belki rakamların iyiye gitmesi, insanlarda artık bittiği algısını oluşturuyor. Bitmedi. Her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak ikinci dalga kaçınılmaz olur, üçüncü dalga bile görülebilir” dedi.

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