Esfender Korkmaz: Türkiye’de halkın yüzde 80’i gelirinin tamamını geçinmek için harcıyor

Bir ekonomide, fert başına GSYH daralma, gelir azalmasına neden olur. Türkiye de halkın yüzde 80’i gelirinin tamamını geçinmek için harcıyor. Geliri düşünler ya borçlanır veya varsa servetinden kullanır. Tasarruf edenlerin de geliri azaldığı için tasarruf oranı düşer. Sonunda zorunlu olarak toplumun tüketim eğilimi ve toplam talep düşer ve ekonomide daralma devam eder. Daralma daha çok yoksulluk doğurur. Böylece yoksulluk kısır döngüsü başlar. Corona krizi bu tabloyu daha da ağırlaştıracaktır.
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Düğün salonlarının önlem paketi hazır: 1.5 metrelik çubukla halay, sandıkta takı
Bilim insanları, özellikle kapalı mekanda düğün için erken olduğunu söylerken Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, izin çıkarsa alınabilecek önemleri belirlediklerini açıkladı. Önlemlerin en çarpıcı olanı 1.5 metrelik çubuklarla halay çekmek!
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Kurallara uymazsak üçüncü dalga bile görülebilir
Prof. Dr. Hasan Tezer, sokakta görülen kalabalıkların ‘corona’da yeni dalgaların gelmesine neden olabileceğini söyledi. Tezer “Belki rakamların iyiye gitmesi, insanlarda artık bittiği algısını oluşturuyor. Bitmedi. Her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak ikinci dalga kaçınılmaz olur, üçüncü dalga bile görülebilir” dedi.
İzmir’de de ‘Askıda Fatura’ uygulaması başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’daki ‘Askıda Fatura’ uygulamasının İzmir’de başlayacağını duyurdu.