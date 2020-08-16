Esfender Korkmaz: Türkiye de TL’nin değer kaybetmesi rekabetçi kur etkisi yapamıyor

Bugün kur yüksek… Toplam ithalatta aramalı ve hamadde ithalatının payı yüzde 75,7’dir. Kurdan dolayı ithal girdi fiyatları yüzde 30’dan fazla daha pahalı olduğu için, bu girdilerin içerde üretilmesi gerekir. Ne var ki içerde hukuk ve demokraside geri düşmemizden dolayı yerli ve yabancı sermaye yeni yatırım yapmıyor.

Sonuç olarak Türkiye de TL’nin değer kaybetmesi rekabetçi kur etkisi yapamıyor, aksine TL’nin düşük kalmasına, enflasyonun artmasına, dış borç yükünün yükselmesine, üretimin aksamasına neden oluyor. Halkın satın alma gücü düşüyor ve yoksullaşma oluyor.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı