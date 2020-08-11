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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Türkiye de gerçek işsiz sayısı 8.5 milyon

TÜİK, Mayıs ayı için işsiz olarak kabul ettiği işsiz sayısını da 3 milyon 826 bin kişi olarak ilan etti. Tabloya bakar mısınız? İş aramayan işsizler ilan edilen işsizlerin iki katından daha fazla? Bu tablo Cumhuriyet tarihinde bizde ve aynı standartları uygulayan dünyanın başka ülkelerinde duyulmuş- görülmüş değildir.

Türkiye de bir istihdam politikası yoktur. Olsaydı her ikisinin toplamı olan fiili işsiz sayısı 8 milyon 539 bin kişiye istihdam yaratmak zorunda olduğumuzu bilmemiz ve buna göre politika oluşturmamız gerekirdi. 

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Özet olarak Türkiye de gerçek işsiz sayısı 8,5 milyondur. Bu toplamdan pandemi nedeni ile zorunlu izinli olanlar da hariçtir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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