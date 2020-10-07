Diken

Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Türkiye Çin’den çıkan yabancı sermaye için iyi bir fırsat

Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik istikrar sorununun temelinde dünyanın demokrasi, hukuk ve siyasi özgürlükler konusunda bize olan bakış tarzı ve algısı yatıyor.

Bu şartlarda yerli ve yabancı yatırım sermayesi, yatırım yapmaya çekiniyor. Son iki yıldır Türkiye de yatırımlarda değişme negatif seyrediyor. Yabancı yatırım sermayesi girişi durdu. Çıkışı hızlandı.

Reklam

Oysaki, Türkiye Çin’den çıkan yabancı yatırım sermayesi için iyi bir fırsattır. Çin’de Mülkiyet rejiminde sınırlar olduğu sürece, tek parti rejimi devam ettiği sürece, sermaye çıkışı olacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

SON HABERLER

Bakan yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını, öğrencilerin haftanın iki gününde okullarında olacaklarını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...