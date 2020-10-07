Esfender Korkmaz: Türkiye Çin’den çıkan yabancı sermaye için iyi bir fırsat

Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik istikrar sorununun temelinde dünyanın demokrasi, hukuk ve siyasi özgürlükler konusunda bize olan bakış tarzı ve algısı yatıyor.

Bu şartlarda yerli ve yabancı yatırım sermayesi, yatırım yapmaya çekiniyor. Son iki yıldır Türkiye de yatırımlarda değişme negatif seyrediyor. Yabancı yatırım sermayesi girişi durdu. Çıkışı hızlandı.

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Oysaki, Türkiye Çin’den çıkan yabancı yatırım sermayesi için iyi bir fırsattır. Çin’de Mülkiyet rejiminde sınırlar olduğu sürece, tek parti rejimi devam ettiği sürece, sermaye çıkışı olacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı