Esfender Korkmaz: Türkiye Batılıdır ve NATO üyesidir

Suriye, baba Esat’tan beri Rusya’nın müttefikidir. Türkiye de, 18 Şubat 1952’den beri NATO üyesidir. Türkiye’nin NATO üyeliğinde, o zaman Sovyetler blokuna komşu olması önemli bir faktördür.

ABD-TRUMP, NATO’nun en güçlü ülkesi olarak ittifakı yeniden dizayn etmek istiyor. AB karşı çıkıyor zira AB, NATO’yu Rusya’ya karşı bir savunma kalkanı olarak görüyor. Bu nedenle ABD ve AB arasında sorun yaşanıyor.

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Suriye’deki gerilimde NATO ve ABD, Türkiye’ye destek verdiklerini açıkladılar. Başka çözümde yoktu, aksi halde NATO’nun varlığı sorgulanır.

(…)

Özet olarak, Türkiye batıdan koparak, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne girerse, Demokrasiye dönüş umutlarımız baltalanır. Dahası Türkiye ekonomik olarak da kaybeder.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı