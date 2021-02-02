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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Türkiye artık Küba gibi eski araba mezarlığı olacak

Türkiye artık Küba gibi eski araba mezarlığı olacak. Normal şartlarda orta ve alt gelir gurubunun araba alma veya değiştirme lüksü kalmadı. Araba sayısı azalınca talep garantisi yine devam edeceğinden bu defa hükümetler bütçeden müteahhitlere daha çok para vermek zorunda kalacaktır. Hükümet bu parayı nereden verecek? Bu şartlarda elbette ki vergi ceza ve harçlar artacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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Erdoğan’dan partisinin gençlik kollarına: Siz LGBT gençliği değilsiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir sergide, Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsel yer almasına gönderme yaptı. Erdoğan, ‘gençliği LGBT gençliği değil bu milletin şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacaklarını’ söyledi.