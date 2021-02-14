Esfender Korkmaz: Tek yol yeniden demokrasiye geçmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak

Son üç yıldır, ekonomik, siyasi ve sosyal dengeler bozuldu. Bu sene işçi çıkarma yasağı kalkarsa, iki kişiden biri, fiilen işsiz olacak. Yoksulluk daha da tırmanacak. Kurlar geçici de olsa durdu ve fakat enflasyon durmuyor. Panik var.

Dış politikada Azerbaycan’da tam bir başarımız oldu ancak, Suriye, Irak’ın kuzey bölgesi, Yunanistan, Akdeniz konusunda sıkıştık.

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En büyük ve en yakın risk ABD’nin yeni yaptırım uygulamasıdır.

Türkiye’de iktisadi konjonktür son üç yıldır iniştedir. Pandemi ikinci darbeyi vurdu. ABD yaptırımı son darbe olur. Bunun için İhtiyatlı olmak zorundayız. Amerika’yı tehdit ederek bu işi çözemeyiz. Kaldı ki Muhalefette aynı konularda iktidarı tenkit ediyor. Tek yol yeniden demokrasiye geçmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı