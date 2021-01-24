Esfender Korkmaz: Tek başına faiz çözüm değil

… ekonomik istikrar dikiş tutmayacak kadar bozuktur.

Altyapıyı düzeltseniz de, kısa ve orta vadede kur politikasını ve MB yasasını değiştirseniz de, yeterli olmaz. Çünkü en kapitalist ekonomilerden en sosyalist ekonomilere kadar, bir strateji ve bir plan içinde, yıpranan kurumsal yapılarda güncelleştirme ve reform yapmak, yapısal sorunları çözmek gerekir.

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Türkiye, 18 yıldır yalnız günü kurtarma ve güne göre politika oluşturma zafiyeti içindedir. Politika oluşturmak demokratik düzen içinde kadrolarla sağlanır. AKP bunu yapabilir mi? Siz söyleyin..

Esfender Korkmaz’ın yazısı