Esfender Korkmaz: Takibe düşen krediler artacaktır

Tüketici kredilerine gelince; bu krediler içinde hayatını idame ettirmek için zorunlu olarak kredi alanlar fazladır. Bunlar iş bulmadıkları için, kredi kartları ve tüketici kredilerinde de takibe düşen krediler artacaktır.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor’s, Türkiye bankacılık sektöründeki sorunlu kredilerin önümüzdeki seneye kadar yüzde 20 seviyesini aşacağı tahmininde bulundu. Bu duruma sebep olarak ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik daralma ve liradaki değer kaybı gösterildi.

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Belki Standart and Poor’sun dediği kadar olmaz ve fakat takipteki kredilerin artacağı açıktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı