Esfender Korkmaz: Reform denilen önlemlerin hiçbiri reform değil

Açıklanan ”Ekonomi Reformları” içinde niyet ve temenni dışında kalan, üreticiyi ve tüketiciyi ve piyasayı etkileyecek olanlar, birkaç önlemle sınırlı kaldı. Aslında, ciddi bir planlama içinde yapılmayan ve koordineli olmayan, parça parça kararlardan hiçbir zaman sonuç alınmamıştır.

Halkın beklentisi, cumhurbaşkanlığının örtülü ödenek, saraylar, koruma ordusu, şatafat, danışman ordusu, Cumhurbaşkanlığı uçakları ve kamuda mercedes hakimiyetinde tasarruf yapılmasıydı. Anlaşılan odur ki, ”itibarda tasarruf olmaz” anlayışı devam ediyor ve böyle oldukça da kamuda tasarruf olmaz.

Reklam

Öte yandan, belediyeler dahil kamu personel yönetimi tek merkezde Toplanacak, Ayrıca belediyeler de tasarrufa dahil olacak. Bunlardan artan kaynakları merkezi yönetimin iş kapasitesi artacak, deniliyor. Yine Belediyelerin sosyal yardım verileri merkezi devlete entegre olacak.

Şeytanda bu detayda gizlidir. Anlaşılan odur ki, Hükümet muhalefet belediylerinin elini kolunu bağlamak ve çalışmasını engellemek istiyor.

Sonuç olarak, açıklanan ve adına reform denilen önlemlerin hiçbiri reform değil. Bir kısmı hükümetin zaten yapması gereken işlerdir. Bir kısmı da muhalefetin elini kolunu bağlamanın gizli projesidir.

Reklam

Esfender Korkmaz’ın yazısı