Esfender Korkmaz: Reform dediği birkaç marjinal değişiklikle algı yaratmak projesinden öteye geçemez

Siyasi iktidar mensupları her vesile ile ekonomi ve hukukta reform yapılacağını söylüyor. Demek ki bir reforma ihtiyaç var. Ama aydınlanması gereken sorular var… Bir… Reformdan kasıt nedir? İki… Bu iktidar iktidar reform yapabilir mi? Siyasi iktidar bugüne kadar marjinal kararları reform olarak açıkladı. Ayrıca ekonomide reform yapamaz.

Siyasi iktidar bugünkü ekonomik düzeni kurmak için çok çalıştı. Kurduğu düzeni bozmaz. Reform dediği birkaç marjinal değişiklik yoluyla yeni algı yaratmak projesinden öte geçemez.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı