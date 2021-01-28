Esfender Korkmaz: Piyasa ekonomisi emir ve komutayla yürümüyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı yine ”2021 reformlar yılı olacak; faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kıracağız” diyor. Daha önce de iş adamlarına ”herkes bir işçi alsın, işsizlik çözülür” demişti. İşsizlik tırmandı.

Piyasa ekonomisi emir ve komuta ile yürümüyor. Önce hastalığı teşhis etmek gerekir. Hastalık kriz değil, krizden daha ağır, kırılganlığın, yoksulluğun ve işsizliğin tırmanmasıdır.

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Hukuk ve demokrasi altyapısı sağlanmadan, yasalara süreklilik kazandırmadan güven sorunu, kırılganlık önlenemez. Doğrudan yatırım sermayesi gelmez.

Esfender Korkmaz’ın yazısı