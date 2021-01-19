Esfender Korkmaz: Pandemi sonrası fiili işsiz sayısı 10 milyonu geçecek

Dört kişiden bir kişi, gençler arasında ise üç kişiden bir kişi fiilen işsizdir.

Pandemi sonrası işçi çıkarma serbest hale gelince halen 8,4 milyon olan fiili işsiz sayısı 10 milyonu geçecektir.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik tuzağına düştük. Nedeni üretimde ithal girdi payının yüksek olmasıdır. Söz gelimi ithal girdi oranı gübre sanayiinde yüzde 72, demir-Çelik sanayiinde yüzde 69, bilgisayarda yüzde 67’dir. Diğer sektörler ortalama yüzde 40’ın üstündedir. Bu durumda büyüme olsa da istihdama çok az yansıyor. Hani yerli ve Milli idik!

Esfender Korkmaz’ın yazısı