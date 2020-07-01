Esfender Korkmaz: Pandemi bu sene tüm dünyada yoksullaşmayı artıracak

Bu sene pandemi tüm dünyada yoksullaşma oranını artıracaktır. Dünya ekonomik konjonktüründe iyileşme, uygulanan politikalar, yeni bir adım (söz gelimi bilgi teknolojisinde uzmanlaşma) ve organik tarım gibi adımlar gelişmekte olan ülkelerin yoksulluktan çıkış çabalarına destek olacaktır.
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‘Corona’ önlemleri | 2 ve 3’üncü ligler ile amatör ligler oynanmayacak
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Sahi, ben ne çektim bu memlekette?
Okuduğunuz satırları bir ‘Sünni-Türk-erkek’ yurttaş olarak kaleme alıyorum…
‘Çoklu baro’ teklifi TBMM’de
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını bildirdi.
Dış ticaret açığı beş ayda ikiye katlandı; ihracatın ithalatı karşılama oranı çakıldı
Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracat ise mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27.8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.