Esfender Korkmaz: Pandemi bu sene tüm dünyada yoksullaşmayı artıracak

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracat ise mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27.8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.