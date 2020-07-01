Diken

Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Pandemi bu sene tüm dünyada yoksullaşmayı artıracak

Bu sene pandemi tüm dünyada yoksullaşma oranını artıracaktır. Dünya ekonomik konjonktüründe iyileşme, uygulanan politikalar, yeni bir adım (söz gelimi bilgi teknolojisinde uzmanlaşma) ve organik tarım gibi adımlar gelişmekte olan ülkelerin yoksulluktan çıkış çabalarına destek olacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

‘Çoklu baro’ teklifi TBMM’de

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...