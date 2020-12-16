Esfender Korkmaz: Özel sektör Deli Dumrul misali geçenden de para alıyor, geçmeyenden de

Söz gelimi Dalaman Göcek yolunda, Göcek Tuneli yap-işlet devret esasına göre verilmiş. İsteyen parasını vererek tünelden geçiyor , isteyen de parasız yol olan dağ yolunu dolanıyor.

Bu tünel herkes için iyi… Çünkü süre bitince geliri devlete kalacak. Parasını veren geçiyor. Geçmiyeni ilgilendirmiyor. Hatta alternatif parasız yolda trafik azaldığı için vatandaşın lehine bir sonuç ortaya çıkıyor.

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Kamu özel işbirliği, talep garantili olduğu için söz gelimi yol ve köprülerden geçmeyenlerden de para alınıyor. Bu nedenle bütçeden ödeme yapılıyor. Özel sektör deli Dumrul misali geçenden de para alıyor, geçmeyenden de. Hatta geçenler yolu kullanmış oldukları için geçmeyenden daha çok para vermiş oluyorlar.

Vatandaş olarak cebimizden para çıkıyor ama en kötüsü de ne çıkıyor? Bilmiyoruz. Devlet bütçesinde detaylar kaldırıldığı için oradan göremiyoruz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı