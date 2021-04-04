Esfender Korkmaz: Otokrasi yolunda dört adım

Tarihte ve günümüzde otokrasi hedefi olan seçilmişler, her türlü devlet imkanlarını popülist amaçlı kullanarak, toplumun inançlarını istismar ederek, halkın idrakini kilitlemiş ve aynı yolla biat kültürünü geliştirmişlerdir. Demokrasi bilinci olan gelişmiş ülkeler, bu tuzaktan kurtulmuş, gelişmekte olan ve demokrasi kültürü olmayan toplumlar otokrasiye teslim olmuştur.

Zamanımızda Otokrasiye gidiş yolları hemen hemen bütün ülkelerde aynı veya benzer şekilde gerçekleşmiştir. Son 20 yılda demokratik toplumların, kusurlu demokrasiye geçmeleri (Türkiye Kusurlu Demokrasiyi 1980 darbesi getirdi) ve oradan otokrasiye geçmeleri genel olarak dört aşamalı bir süreçten geçmiştir.

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1. İlk sırada denetimi ve şeffaflığı kaldırmak gelir.

2. İkinci Sırada Medyayı kontrol etmek gelir.

3. Üçüncü aşamada, sivil toplum örgütleri (STK) etkisiz hale getiriliyor.

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4. Dördüncü aşama otokratların iktidarda tutunma aşamasıdır. Bu aşamada din veya milli duygularla popülizm yapılır.

Otokrasi tuzağından kurtulmanın tek yolu halkın siyasi bilincinin artması ve demokrasi talep etmeleridir. Bu da ancak laik düzende mümkün olur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı