Esfender Korkmaz: Operasyonda aksamalar olursa içeride dövüz talebi artar

Türkiye’nin yumuşak karnı döviz kurlarıdır. Operasyonda aksamalar olursa doğrudan kurlar etkilenir. İçeride döviz talebi artar. Bu talepte bağımsız olarak döviz kurlarını etkiler.

Trump desteklese bile, ABD’de Merkez Bankası FED özel sektörün elindedir. FED’i, 10 banka kontrol ediyor. Bu bankalarda Musevi aileler ağırlıklıdır. New York bankalarına da Museviler hakimdir. İsrail bölgede kendi güvenliği ve geleceği için Suriye de PYD’yi destekliyor. New York bankaları dolar konusunda, transferlerde veya doğrudan ambargo ile Türkiye’ye sorun çıkarabilir. Bu durumda kur şoku yaşayabiliriz. Yeni bir kur şoku yaşarsak, dış borçlarda temerrüte düşeriz. Ekonomide daralma hızlanır.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı