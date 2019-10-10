Diken

Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Operasyonda aksamalar olursa içeride dövüz talebi artar

Türkiye’nin yumuşak karnı döviz kurlarıdır. Operasyonda aksamalar olursa doğrudan kurlar etkilenir. İçeride döviz talebi artar. Bu talepte bağımsız olarak döviz kurlarını etkiler.

Trump desteklese bile, ABD’de Merkez Bankası FED özel sektörün elindedir. FED’i, 10 banka kontrol ediyor. Bu bankalarda Musevi aileler ağırlıklıdır. New York bankalarına da Museviler hakimdir. İsrail bölgede kendi güvenliği ve geleceği için Suriye de PYD’yi destekliyor. New York bankaları dolar konusunda, transferlerde veya doğrudan ambargo ile Türkiye’ye sorun çıkarabilir. Bu durumda kur şoku yaşayabiliriz. Yeni bir kur şoku yaşarsak, dış borçlarda temerrüte düşeriz. Ekonomide daralma hızlanır.

Reklam

Esfender Korkmaz’ın yazısı

SON HABERLER

Erdoğan harekat merkezindeyken, Kalın O’Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Graham: Bu adımla IŞİD yeniden ortaya çıkar; Erdoğan’a ağır bedel ödeteceğim

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyondan dolayı yeni bir yaptırım paketinin yakında Senato’ya sunulacağını açıkladı. Graham, Türkiye’nin harekatını ‘felaket’ olarak niteleyerek, bu adımın sonunda ‘IŞİD’in yeniden canlanacağını’ belirterek, ‘Erdoğan’a ağır bedel ödetmek için Kongre’deki çabalara öncülük edeceğini’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...