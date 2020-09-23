Esfender Korkmaz: Önlem almazsak, panik riskimiz var

Kurların sürekli artması, üreticiyi ve tüketiciyi tedirgin ediyor. Kur şokları ve sürekli kur artışları, iktisadi ajanların moralini bozuyor. Halkı telaşa sokuyor ve panik riski yaratıyor.

Pandemi olmasaydı da Türkiye bu sorunları yine yaşayacaktı. 2018 kur şokunda pandemi mi vardı?

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Geldiğimiz pozisyonda; borsada yabancı payı yüzde 60 üstünde iken yüzde 50’ye düştü… Sıcak para bile gelmiyor… Doğrudan yabancı yatırım sermayesi zaten çok sınırlı geliyordu, artık gelmiyor. Vatandaşlık vermemize rağmen yabancıya konut satışları da geriledi. Kredi derecelendime kuruluşları hem ülke hem de büyük şirketlerin raiting’ini düşürdü. Bankalar cephesinde de dönmeyen krediler sorunu büyüdü. Önlem almazsak, panik riskimiz var.

Esfender Korkmaz’ın yazısı