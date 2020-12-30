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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Ne yaparsak yapalım, 2021 yılında IMF’ye gideriz

2021’e devreden en riskli üç sorun var… Döviz sorunu, dönmeyen kredileri ve işsizlik.

2021’de Merkez Bankası, enflasyonun üstünde Türkiye’nin risk primini karşılayacak bir reel faiz politikası devam ederse, portföy yatırımları olarak yabancı sermaye gelir. Ayrıca Turizm gelirlerinde de bu seneye göre artış olacaktır. Cari açık bu seneye göre daha düşük kalır.

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Dış borçlarda, bankaların ve özel sektörün yurt dışında ihtiyaten tuttukları dövizlerinin olması gerekir. Bu nedenle bir temerrüt sorunu olmaz.

Döviz sorununda en büyük handikap, Biden ile AB’nin anlaşarak Türkiye’ye daha büyük yaptırımlar uygulamasıdır. O zaman yeni bir kur şoku yaşayabiliriz. Türkiye’yi kaybetme riski olduğu için bunu yaparlar mı? Bu alanda Türkiye’nin batıdan kopması için elinde fazla seçenek yoktur. Ayrıca CAATSA yaptırımlarını kişiselleştirebilirler.

Ama ne yaparsak yapalım, 2021 yılında İMF’ye gideriz. 

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Esfender Korkmaz’ın yazısı

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