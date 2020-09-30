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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Ne şiş yansın ne kebap hesabı, faizi artırmak da işe yaramadı

Eğer Hükümet Merkez Bankası’na müdahale etmeseydi, Merkez Bankası gösterge faizini yüzde 15’e çıkarırdı. Kurlar beş -altı ay istikrar bulurdu. Zira Merkez Bankası para kurulu reel faiz hesabı yapabilecek uzmanlardan oluşuyor. Korkularından yapamadılar. Ne şiş yansın ne kebap hesabı, gösterge faizini 2 yüzdelik puan artırmak da bir işe yaramadı. Zaten MB bunu haftalık repo ihalesi yerine, geç likidite penceresini ve gecelik faizleri kullanarak dolaylı yoldan yapmıştı. Ortalama fonlama maliyeti 10,40’a yükselmişti.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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