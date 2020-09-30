Esfender Korkmaz: Ne şiş yansın ne kebap hesabı, faizi artırmak da işe yaramadı

Eğer Hükümet Merkez Bankası’na müdahale etmeseydi, Merkez Bankası gösterge faizini yüzde 15’e çıkarırdı. Kurlar beş -altı ay istikrar bulurdu. Zira Merkez Bankası para kurulu reel faiz hesabı yapabilecek uzmanlardan oluşuyor. Korkularından yapamadılar. Ne şiş yansın ne kebap hesabı, gösterge faizini 2 yüzdelik puan artırmak da bir işe yaramadı. Zaten MB bunu haftalık repo ihalesi yerine, geç likidite penceresini ve gecelik faizleri kullanarak dolaylı yoldan yapmıştı. Ortalama fonlama maliyeti 10,40’a yükselmişti.
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