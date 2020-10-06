Esfender Korkmaz: Merkez Bankası faizi yüzde 16 yapsaydı kur artışı önlenirdi

Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin daha yüksek çıkmasının nedeni, kur artışıdır. Kurlardaki artış ithal girdi fiyatlarını artırıyor. İthal girdi üretilen mal ve hizmetlerin fiyatının artmasına neden oluyor. Faizlerin düşük, eksi reel faiz olarak tutulmak istenmesi, TL’den kaçışı hızlandırıyor ve altına, dövize ve gayrimenkule talep yaratıyor. Üstelik sermaye girişi de olmayınca döviz arzı daraldı. Kurlar arttı. Eğer Merkez Bankası gösterge faizini yüzde 10,25 yerine yüzde 16 yapmış olsaydı, bu günkü şartlarda reel faiz yüzde 3-4 dolayında olurdu ve kur artışı önlenirdi.

Kur artışının fiyatlara ithal ara malının üretime girmesi ile yansıması gerekirken (gecikmeli), Türkiye de hem ÜFE’ye hem de vitrine anında yansıyor. Üretici aynı malı eski fiyattan depoya, perakendeci de eski fiyattan vitrine koyamama diye fiyatları artırıyor.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı