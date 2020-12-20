Esfender Korkmaz: Merkez Bankası faizde reel faizi kollamak zorunda

24 Aralıkta Merkez Bankası faiz kararı verecek. Uzun dönemli bir planlamaya geçince ye kadar, ekonomide pragmatik önlemler almak gerekir. Bunun için de Merkez Bankası faizde reel faizi kollamak zorundadır.

Geçen sene Aralık ayında TÜFE oranı yüzde 0,74 oldu. Kasım ayı Yİ-ÜFE yüksek olduğu için, bu sene Aralık ayında TÜFE oranı daha yüksek olur. Yıl sonu enflasyonun yüzde 14,5 dolayında çıkar. MB gösterge faizi de yüzde 15 olduğuna göre reel faiz düşük, yüzde yarım dolayında kalır. Bu nedenle 24 Aralıkta MB faizleri tekrar artırmak zorundadır.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı