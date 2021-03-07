Esfender Korkmaz: Laiklik dine zarar verenlere karşı sigortadır

Eğer anayasa tartışılacaksa laiklik bu tartışma dışında tutulmalıdır.

Laiklik demokrasinin de altyapısıdır. Dünyada laik olmayan 18 devlet var. (…) Bu 18 ülke içinde Fredoom House’ın (Özgürlükler evi) İnsan Hakları ve Demokratik Özgürlükler Endeksinde, özgür olan tek ülke yoktur. Bu 18 ülkenin altısı kısmen özgür ve 12’si ise özgür olmayan statüdedir.

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İslam ülkelerinde, siyasi İslamcılar, krallar, emirler, tarikatlar kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve maddi çıkarlarını sağlamak için biatçı bir toplum isterler ve bu nedenlerle laikliğe karşıdırlar. FETÖ terörünü yaşadık ve gördük.

Laik devlet anlayışında din baskısı yoktur. Din daha bağımsız ve özgürdür. Başka bir ifade ile Laiklik dine karşı değil, dini tahakküma, istibdata, inanç istismarına karşı bir duruştur. Bu yolla dini siyasete alet edenlere ve dine zarar verenlere karşı bir sigortadır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı