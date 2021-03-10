Esfender Korkmaz: Kur ve faiz sorunu, siyasi müdahale sonucu bu kadar istikrarsız oldu

Eksi reel faiz, tüketimi artırır. Çünkü tüketimin fırsat maliyeti olan faiz maliyeti düşüktür. Para cep yakar. Paradan kaçış hızlanır. Enflasyon artar. Buna karşılık eksi reel faiz, yatırımların maliyetini düşürür ve eğer güven unsuru gibi diğer şartlar uygunsa yatırımları teşvik eder. Kur ve faiz sorunu siyasi müdahale sonucu bu kadar istikrarsız oldu. Eğer siyasiler müdahale etmezse, Merkez Bankası en doğru kararı verecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı