Esfender Korkmaz: Kârı sana, zararı millete

Piyasa ekonomisinde yap-işlet-devret modeli var. Karı da, zararı da ihaleyi alanda kalır. Karı sana zararı millete yalnızca talep garantili bir garabet sistem Türkiye’de var.

Kesin verileri kimse bilmiyor, ancak anlaşılan kadarıyla onbeş-yirmi yıl devlet bütçesi kamu-özel işbirliği yoluyla talep garantisi verilenlere çalışacak.

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Bu nedenle bütçede yatırımlara ve tarımsal ve sosyal desteklere daha az pay ayrılacak. Devlet vatandaşa daha az hizmet götürecek. Kamu-özel işbirliğine imza atan hükümet aynı zamanda benden sonra tufan demiş oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı