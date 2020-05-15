Esfender Korkmaz: İstihdam yaratmazsak, kalıcı büyüme ve kalkınma sağlayamayız

Şubat ayında işsiz sayısı 4 milyon 229 bin oldu, işsizlik oranı da yüzde 13.6 oldu. Geçen sene 2019 aynı ayda işsizlik oranı yüzde 14.7 idi. Bu sene 1.1 yüzdelik puan düştü. Şubat ayında Corona etkileri ortaya çıkmamıştı. İşsizlik düşme eğiliminde idi.

Tarım sektörü gizli işsiz barındırıyor. Tarımda marjinal işçinin verimi sıfırdır. Yani bir tarlada beş kişide 6 kişide aynı zamanda aynı ürünü alıyor. Bu nedenle genel olarak tarım dışı işsizlik oranı daha gerçekçi bir orandır. Tarım dışı işsizlik oranı da Şubat ayında geçen seneye göre 1.5 yüzdelik puan düşerek 15.4 oldu.

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İstihdam oranında ise tersine düşme var. Geçen sene yüzde 44.8 olan istihdam oranı bu sene 43.1 oldu.

İstihdam yaratmazsak, kalıcı büyüme ve kalkınma sağlayamayız.

Esfender Korkmaz’ın yazısı