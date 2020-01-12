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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: İstihdam yaratmak için gerekli yatırımlar beş çeyrekten beri daralıyor

İstihdam yaratmak için gerekli yatırımlar beş çeyrekten beri daralıyor. Yatırımların daralması, potansiyel üretimi ve büyümeyi de negatif etkiliyor. Bundan sonra üç-beş  yıl yüksek büyüme oranlarını yakalamak imkanımız yok demektir. Daha önemlisi yatırımlarda bu oranda yüksek düşüşler, işsizliğin de daha çok artacağını gösteriyor.

Yatırımların daralmasında güven sorunu ilk sorun olarak duruyor. Güven azalmasında başkanlık sisteminin henüz idari yapıya uyum göstermemiş olması başta gelen nedendir.

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İstihdam yaratmak için her şeyden önce yatırımların altyapısını oluşturan, hukuki ve demokratik sorunları çözmemiz ve Avrupa çıpasına dönmemiz gerekir.

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