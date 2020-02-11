Esfender Korkmaz: İşsizlik kronikleşti

TÜİK, kasım 2019 işsizlik verilerini açıkladı. 2018 Kasım ayında yüzde 12.3 olan işsizlik oranı, 2019 Kasım ayında yüzde 13.2’ye yükseldi.
İş aramayıp çalışmaya hazır olanları da katarsak, ”fiili işsizlik oranını ” buluyoruz. Kasım 2019 da fiili işsiz sayısı 6 milyon 536 bin oldu. Fiili işsizlik oranı da yüzde 18.8 oldu.
Uluslararası Çalışma Örgütü İLO, Dünyada işsizliğin çözüldüğünü, artık çalışma koşullarının iyileştirilmesi üstüne çalıştıklarını açıkladı. Dünya işsizliği çözmüşken, bizde işsizlikte kronikleşti ve giderek de artıyor.