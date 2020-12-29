Esfender Korkmaz: İşçinin enflasyonu daha yüksek

Bakan, asgari ücret artışında enflasyonu üstünde artış yaptığını açıkladı. Gerçekte TÜİK’in açıkladığı TÜFE oranı işçiye uymuyor. İşçinin enflasyonu, ya da mutfak enflasyonu dediğimiz enflasyon daha yüksektir. Bunun nedeni TÜİK’in ayrı bir geçinme endeksi hazırlamıyor olmasından ileri geliyor.

Kasım ayında, yıllık TÜFE 14.03 oldu. Yıllık Gıda enflasyonu ise yüzde 21,08 oldu. TÜİK’in harcama sepeti içinde gıdanın payı yüzde 22,77’dir. Bu durumda gıdanın yıllık enflasyona katkısı 4,80 puandır. Oysaki gerçek hayatta işçiler aldıkları ücretin en az yüzde 45’ını gıda için ayırmak zorundadır.

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Bu oranı esas alırsak, gıdanın enflasyon içindeki payı yüzde 8,43’e yükselir. Arada 3,63 puan fark var. Bu farkın yarısı TÜFE’ye yansıyor. Yarısı gıdanın harcama sepeti içindeki payı düşük gösterildiği için yansımıyor. Demek ki eğer geçinme endeksi hazırlansaydı yalnızca gıdadan dolayı, enflasyon 15,83’e çıkmış olacaktı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı