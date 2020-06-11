Esfender Korkmaz: İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı açıklanan işsiz sayısı kadar

Mart ayı işsizlik oranları açıklandı. Açıklanan işsiz sayısı ve işsizlik oranı geçen seneye göre düştü. Geçen yıl Mart ayında yüzde 14.1 olan işsizlik oranı bu sene yüzde 13.2 oldu.

Dünya ve Türkiye’de işsizlik tarihinde görülmeyen bir gelişme oldu; TÜİK’in açıkladığı iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 3 milyon 728 bin kişi, buna karşılık işsiz olarak kabul edenlerin sayısı olan 3 milyon 971 kişi, neredeyse aynı sayıda oldu. Oysaki geçen sene aynı ayda işsiz sayısı 4 milyon 544 ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı ise bunun yarısından biraz fazla 2 milyon 269 bin kişi idi.

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İş aramayıp çalışmaya hazır olanların tarifi gereği keyfi yorumlara açıktır. Bu nedenle TÜİK’in bu garipliği açıklaması gerekir. Bunun içindir ki ben her zaman iş aramayıp çalışmaya hazır olanları hem aktif nüfusa ekliyorum hem de filli işsiz kabul ederek fiili işsizlik oranını hesaplıyorum.

Esfender Korkmaz’ın yazısı