Esfender Korkmaz: İnsanımız başka ülkede başarılı oluyorsa, iftihar edebiliriz fakat utanmalıyız

İş ve özgürlük veremediğimiz bir genç eğer yurt dışına gitmek isterse, bunun nedeni de sorumlusu da biziz, seçmendir. Çünkü şartlar ne olursa olsun, seçmenlerin bu günkü kısa vadeli çıkarlarına değil Türkiye’nin uzun vadeli geleceğine bakması gerekir.

Beyin göçü Türkiye için karşılığı olmayan beşeri sermaye kaybına yol açmaktadır. Beşeri sermaye kalkınmanın en önemli ayağıdır. Bu sermayenin kaybı, ülke kalkınmasını da olumsuz etkiliyor. Bugün tersine eğer çözüm bulunmazsa, Türkiye genç beyinleri kaybedecektir.

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Eğer bizim insanımız bizde değil, başka ülkelerde daha başarılı oluyorsa, onlarla iftihar edebiliriz ve fakat kendimizden utanmalıyız.

Esfender Korkmaz’ın yazısı