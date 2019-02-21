Esfender Korkmaz: IMF kaçınılmaz son

Dün tüketici güven endeksi açıklandı. Geçen sene Şubat ayında 72.2 olan tüketici güven endeks değeri bu sene şubat ayında 57.8’e geriledi. Üretici de aynı zamanda tüketicidir.

Bunun içindir ki tüketici güven endeksi, ekonominin içinde bulunduğu durumu ve beklentileri daha gerçekçi olarak yansıtıyor. Tüketici de ekonominin içinde bulunduğu durumun kötüleştiğini ve olumsuz beklentiler içinde olduğunu söylüyor.

Reklam

IMF’ye gitmek hiç bir iktidar için kolay değildir. Bugüne kadar sağ veya sol hükümetlerin hepsi IMF ile Stand-by düzenlemesi yaptı ve destek aldılar. Bu gün de keşke IMF’ye mecbur kalmasaydık.

Esfender Korkmaz’ın yazısı