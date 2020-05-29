Esfender Korkmaz: Hükümet, üretici ve tüketici üstünde güven oluşturmalı

Pandemi olmasaydı da küreselleşme dibe vuracaktı. Pandemi, dibe vuruşu hızlandırdı. Dipten çıkışta daha hızlı olacaktır. Zira dünyada küresel politikalarda değişiklik olacağı kaçınılmazdır.

Pandemi sonrasında ekonominin hareketlenmesi, ekonomi yönetiminin başarısına bağlıdır. Genç, dinamik ve müteşebbis ruhlu bir insan kapasitesine sahibiz. Başarının ilk şartı da ekonomi yönetiminin bu gücü harekete geçirmesidir. Yatırım kararları için siyasi iktidarın yerli sermayede ayırım yapmaması gerekir. Hükümet; üretici ve tüketici üstünde güven oluşturmalıdır. Bunun yolu da algı yaratmak değil, doğruları paylaşmaktır.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı