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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Hükümet panik içinde

Anlaşılan odur ki, hükümet panik içindedir. Acayipleşen ekonomi yönetimi artık adam akıllı zıvanadan çıktı.

Öte yandan Türkiye de  faiz cahili oldu. Çünkü enflasyonu ve ülke riskini dikkate almadan, yalnızca nominal faize bakan bir körlük bir akıl tutulması yaşıyoruz.

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Kısa dönemde Hükümetin ve MB’nın elinde kur şokunu önleyecek araç kalmadı. Dolarizasyon yüksek olduğu için para politikası çalışmıyor. Merkez Bankası’nın kura müdahale edecek rezervi kalmadı. Elinde tek araç reel faiz kaldı.

Eğer MB başkanı faiz nedeni ile değiştiyse ve Türkiye yeniden eksi reel faize geçerse, kriz kapıda demektir

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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