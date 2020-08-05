Esfender Korkmaz: Hükümet özellikle mi enflasyon istiyor?

Açıklanan Temmuz ayı enflasyonu, yıllık TÜFE olarak yüzde 11.76 oldu. Yıllık Yİ-ÜFE oranı da yüzde 8.33 oldu. Gelişmiş ülkeler ekonomide canlanma için biraz enflasyon olsun istiyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de enflasyon sorunu kalmadı.

Neden enflasyon yüzde onun üstünde direniyor?

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Hükümet özellikle mi enflasyon istiyor?

Merkez Bankası’nın para basması ve bu yolla bütçeyi finanse etmesi, aynı zamanda enflasyon yoluyla vatandaşın devlete vergi vermelerinde olduğu gibi satın alma gücünün düşmesine neden oluyor. Vatandaş reel gelirindeki azalma kadar gizli vergi ödemiş oluyor.

Yine enflasyonun şişirmesi ile çalışanlar kısa sürede bir üst gelir gurubuna geçiyor. Çalışanlar ve gelir vergisi mükellefleri daha yüksek vergi dilimine yakalanmış oluyorlar. Literatürde buna mali sürüklenme (Fiscal drag) deniliyor. Devletin gelir vergisi artarken vatandaşın da vergi yükü artmış oluyor.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı