Esfender Korkmaz: Hükümet enflasyona karşı reform yerine, enflasyonu gizli vergi olarak kullanıyor

Hükümet de enflasyonu düşürmek için yapısal reform yapmıyor, zira enflasyonu gizli vergi olarak kullanıyor.

Merkez Bankasının para basması ve bu yolla bütçeyi finanse etmesi, aynı zamanda enflasyon yoluyla vatandaşın devlete vergi vermelerinde olduğu gibi satın alma gücünün düşmesine neden oluyor. Vatandaş reel gelirindeki azalma kadar gizli vergi ödemiş oluyor.

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Haziran ayında Devlet iç borçlanma senetleri faizleri yüzde 8,2 ile yüzde 9 arasında değişiyor. Piyasada DİBS alım-satımdan kazanmak ayrı bir olaydır. Ama devlet enflasyonun altında faiz veriyorsa aradaki fark gizli vergidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı