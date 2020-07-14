Esfender Korkmaz: Hukuki altyapı olmazsa, ekonomide hiçbir önlem para etmez

Özel sektörün dış borçlarını ödemesi, ihtiyatlı olarak bir yerlerde döviz tutmasından kaynaklanıyor. Ancak özel sektörün de yeni döviz kazanmazsa, stokları bitiyor.

Bundan sonra sıkıntı yaşayacağız. MB rezervleri eksiye geçti… Türkiye’nin CDS’i 500 baz puan dolayındadır. Risk yüksek olduğu için daha pahalı dış borç buluruz veya bulamayız.

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Tek döviz kaynağımız turizmdir. Ancak devletin ve halkın turizm bilinci zayıftır. Normal bir turizm yatırımına, onlarca bakanlık karışıyor. Bürokrasisi yıllar alıyor.

Ekonomide sorunlar birbirini tetikler. Hele hukuki altyapı olmazsa, hiçbir önlem para etmez.

Esfender Korkmaz’ın yazısı