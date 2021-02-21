Esfender Korkmaz: Gençlerimize yazık ediyoruz

Avrupa Birliği ile yakınlaştığımız dönemde, genç nüfusumuz elimizde önemli bir pazarlık gücü idi. Bugün bu gücümüzü bilerek veya bilmeyerek pasifize ettik. Boğaziçi Üniversitesi işin tuzu biberi oldu. Siyasi iktidar gençlere karşı hocalarını kullanıyor. Söz gelimi istenmeyen rektör atıyor. Ya da, iktidar yanlısı hocalar gençleri tehdit ediyor.

Gençlerde eğitimsizlik ve işsizlik sosyal sorunları da tırmandırdı. İşsiz ve eğitişiz gençler, ideolojik gruplar tarafından daha kolay istismar ediliyor. İşsiz gençler isyankâr oluyor.

Reklam

Genç nüfus ekonomide dinamik güçtür. Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir imkandır. Batı ülkeleri yaşlanırken, Türkiye gençleşmektedir. İdeolojik ve siyasi popülizme alet ederek gençlerimize yazık etmiş oluyoruz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı